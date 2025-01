W Kalifornii szaleją pożary. Zginęło już co najmniej pięć osób. Ogień pochłonął blisko 2000 obiektów. Trwa wielka ewakuacja. Przełożono ogłoszenie nominacji do Oscarów. Gwiazdy Hollywood przekazują wstrząsające relacje. Wiele z nich musiało uciekać ze swoich domów. To np. James Woods, Jamie Lee Curtis, Adam Brody i Leighton Meester czy Anna Faris.