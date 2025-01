3 stycznia do kin w całej Polsce trafia pełna humoru i bardzo wzruszająca komedia obyczajowa pt. "Dalej jazda", w reżyserii Mariusza Kuczewskiego, autora scenariuszy m. in. "Listów do M." i "Znachora". W jednej z ważnych ról wystąpiła Julia Wieniawa. Wciela się ona w Justynę Gugulakównę, wnuczkę głównych bohaterów granych przez Mariana Opanię i Małgorzatę Rożniatowską. Justynka ma właśnie wydać na świat najmłodszego członka rodziny. Premierowo prezentujemy scenę z filmu, w której poznajemy cały klan Gugulaków.

Co słychać u Julii Wieniawy?

Ostatnie tygodnie przyniosły także szereg medialnych spekulacji związanych z Julią Wieniawą. Mówi się o jej nowych planach filmowych i muzycznych projektach. Głośno było też ostatnio o jej życiu prywatnym. Aktorka nie traci jednak dystansu do plotek. "To film bliski mojemu sercu, bo pokazuje rodzinę w jej najbardziej autentycznym i czasem szalonym wydaniu"- mówi Julia Wieniawa o filmie pt. "Dalej jazda".

Szalona podróż

„Dalej jazda" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy - Ela i Józiek - postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

"Dalej jazda" w gwiazdorskiej obsadzie

Scenariusz Mariusza Kuczewskiego mistrzowsko łączy elementy komedii, nostalgii i refleksji nad życiem rodzinnym. Obsada, w której oprócz Wieniawy występują również Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska i Wiktor Zborowski, a także Anita Sokołowska i Mariusz Drężek, gwarantuje niezapomniane chwile w kinie.