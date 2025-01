Artur Orzech znany jest doskonale widzom TVP. Prowadzi popularny program "Szansa na sukces", komentuje konkurs Eurowizji. Do TVP powrócił wiosną 2024 r. TVP. Jego nieobecność na ekranach była spowodowana zwolnieniem go za odmowę prowadzenia programu z udziałem Jana Pietrzaka.

Reklama

Artur Orzech i jego rodzina

Artur Orzech w lipcu 2023 roku zaskoczył fanów, zamieszczając na Instagramie i Facebooku zdjęcie maleńkiej, dziecięcej rączki, opatrzone emocjonalnym komentarzem: "W jednej chwili wszystko, co uważałem za ważne, przestaje być tak istotne. Najlepiej przeżyte dwa lata mojego życia. Następne przed NAMI. Dziękuję, Mila. Ty wiesz".

Z obecną ukochaną, Emilią, Artur Orzech najpierw zdecydował się na dziecko, a potem na ślub. Jesienią 2024 r. powiedzieli sobie "tak" w Urzędzie Stanu Cywilnego na warszawskim Wilanowie. W cichej, kameralnej uroczystości wzięła udział jedynie garstka najbliższych przyjaciół.

Artur Orzech o późnym ojcostwie

O późnym ojcostwie Artur Orzech mówił, że dzięki niemu "odzyskał chęć życia i fizycznie czuje się lepiej". "Przez moment wydawało mi się, że większa część ciekawego życia już za mną. Na szczęście, okazało się, że się myliłem. Jestem dość poukładanym człowiekiem i nie lubię, gdy wychodzi na jaw, że nie miałem racji, ale akurat w tym przypadku bardzo cieszę się z mojej pomyłki" - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Radosne nowiny

Teraz okazało się, że rodzina Artura Orzecha powiększy się. Opublikował post na Instagramie, w którym przekazał radosną nowinę i złożył internautom noworoczne życzenia. Artur Orzech napisał: "Bo my święta mamy cały rok. Mila Ty wiesz... Rok 2025 we czwórkę. Wszystkiego co najlepsze Państwu życzymy!".