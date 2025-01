Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli bez wątpienia było jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń w polskim show-biznesie. Na początku oboje milczeli, a w końcu Agnieszka Kaczorowska potwierdziła koniec swojego małżeństwa u Kuby Wojewódzkiego. Jej mąż także zaczął mówić o rozstaniu w mediach społecznościowych i stacjach telewizyjnych.

"Przeciągnęli mnie psychicznie po dnie"

Sylwestrowy post Macieja Peli na Instagramie był pełen wdzięczności i autorefleksji. Tancerz podziękował rodzinie, przyjaciołom oraz osobom, które wspierały go w trudnych chwilach. "Dziękuję za lekcje życia od ludzi, którzy przeciągnęli mnie psychicznie po dnie. Jestem wdzięczny za moje córki, przyjaciół i za to, że udało mi się wrócić do siebie" - napisał.

"Tatusiu, tęsknię za tym, jak było"

Maciej Pela udostępnił też na InstaStory fragment rozmowy z córką, o tym, co wydarzyło się w ich rodzinie. "Tatusiu, tęsknię za tym, jak było kiedyś" - powiedziała 6-letnia Emilia.

Tancerz odpowiedział jej szczerze, że nie da się wrócić do przeszłości." Od Emi uczę się akceptacji. Słuchajmy dzieci, one często widzą i rozumieją więcej, niż nam się wydaje" - napisał Maciej Pela.

Plany Macieja Peli

Maciej Pela intensywnie pracuje, prowadzi kursy i zajęcia dla dzieci. Planuj też np. podjęcie studiów.