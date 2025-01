Meghan Markle przyciąga uwagę. Wiele się mówi o jej małżeństwie z księciem Harrym. Gdy opuścili rodzinę królewską, wybuchło wiele skandali, m.in. związanych z filmem dokumentalnym o nich oraz z biografią księcia. Teraz plotkuje się o problemach w małżeństwie, ale sami zainteresowani milczą. Aktorka zrobiła teraz coś zaskakującego, wróciła na Instagram. Już dodała pierwszy filmik, w którym świętuje nadejście nowego roku.

Powrót Meghan Markle

Żona księcia zniknęła z portalu na początku 2018 roku. W mediach wspominano, że nazwa użytkownika @meghan należy właśnie do żony księcia Harry'ego. I to okazało się trafnym spostrzeżeniem. 1 stycznia właśnie na tym profilu pojawił się filmik z udziałem Markle. Co możemy na nim zobaczyć? Na czarno-białym nagraniu Meghan biegnie boso w białej koszuli i spodniach po plaży. W pewnym momencie się schyla i na piasku rysuje napis "2025". Następnie ucieka z uśmiechem na ustach. Zagraniczne media spekulują, że film został nagrany przez księcia Harry'ego, ale na to potwierdzenia na wideo nie znajdziemy. Według magazynu "People" ujęcie nakręcono w pobliżu domu pary w Montecito w Kalifornii. Powrót na Instagrama Meghan zapowiadała już w 2022 roku w rozmowie z dziennikarką magazynu "The Cut".

Meghan Markle na liście źle ubranych

Meghan Markle jest zawsze starannie i elegancko ubrana. Tym bardziej zaskakujące było to, że na blogu Red Carpet Fashion Award pojawiło się zestawienie najgorszych kreacji 2024 roku. Na miejscu czwartym rankingu znalazła się Meghan Markle i jej czerwona sukienka od Caroliny Herrery. Żona księcia Harry'ego udała się w niej na galę The Children’s Hospital Los Angeles. "Zaciągnięcia gorsetu i spódnicy oraz te frustrująco niedoskonałe zaszewki powróciły. Właściwie, bez dramaturgii oryginalnego trenu, który mógłby odwrócić uwagę, te wady stały się jeszcze bardziej widoczne. Zastanawiałam się, dlaczego nie podjęto wysiłków, aby rozwiązać te problemy podczas tej przeróbki" - stwierdzili eksperci. Stylizację nazwano "nieudaną".