Marta Manowska chętnie dzieli się z osobami, które obserwują jej profil w mediach społecznościowych, relacjami z podróży. Teraz z kolei zdała relację z wizyty w gabinecie kosmetologicznym. Gwiazda TVP zadbała o wygląd swojej skóry. Choć zabieg, któremu się poddała, do relaksujących nie należy, planuje już kolejne. Zapewniała swoich obserwatorów, że zabieg nie boli i pozwala na szybki powrót do codziennych obowiązków.

Reklama

Marta Manowska po zabiegu

"Nie taki diabeł straszny! Dzień po! Rano! Zabieg radiofrekwencji. Nie boli. Działa. Dzień po możecie iść do pracy, na randkę, czy gdzie tam chodzicie. Nie mogę się doczekać kolejnych zabiegów. Mamy plan!" - napisała na Instagramie. Posypały się pod jej postem komplementy od fanów, którzy zachwycili się jej promiennym wyglądem.

Co to za zabieg?

Radiofrekwencja to terapia falami radiowymi do niechirurgicznego napinania skóry. Wykorzystuje fale radiowe do stymulacji produkcji kolagenu