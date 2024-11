Kolejna edycja "Tańca z gwiazdami" dobiegła końca. Na scenie jako jedna z gwiazd śpiewała Edyta Górniak, z kolei na widowni można było zobaczyć Dodę. Nie od dziś wiadomo, że obydwie artystki nie pałają do siebie sympatią.

Doda pogodziła się z Edytą Górniak. Tak tłumaczy całą sytuację

Ich konflikt trwał od 20 lat. W 2005 roku Edyta Górniak w programie Kuby Wojewódzkiego powiedziała o koleżance po fachu "Doda Krowa" i skrytykowała jedną z jej piosenek. Od tamtej pory obydwie nie szczędziły sobie złośliwości. Dlatego też tak ogromnym zaskoczeniem było to, że za kulisami "Tańca z gwiazdami" obydwie się przytuliły a Doda pogratulowała Edycie występu.

W rozmowie z Jastrzabpost.pl piosenkarka skomentowała to, co się stało. Stwierdziła, że to koniec jej konfliktu z Edytą.Nie będę mówić, o czym rozmawiałyśmy, bo to są nasze prywatne sprawy, nie robimy tego na pokaz. Ja podeszłam i się cieszę - powiedziała.

To jest koniec pewnej epoki, pogodziłyśmy się - dodała w rozmowie z Jatrzabpost.pl.