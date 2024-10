Doda jest znaną miłośniczką psów. Przez długie lata miała trzy shih tzu, z których ostatni, imieniem Bestia, zmarł w 2020 r. Piosenkarka ciężko przeżyła utratę towarzysza i zarzekała się, że nie weźmie już więcej zwierząt pod opiekę.

Doda i jej przyjaciele

14 grudnia 2023 r. Doda na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie swojego nowego pupila. W sierpniu br. poinformowała, że zdecydowała się na zakup drugiego pieska. Wolfie i Foxy to pełne energii pieski rasy chihuahua.

Teraz Doda za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie podzieliła się obawami o zdrowie swojego psa. Opowiedziała fanom o trudnej walce o życie Wolfiego, który już wcześniej zmagał się ze śmiertelną chorobą. Piosenkarka nie kryła emocji, pojawiły się łzy.

Chwile pełne grozy

Wolfie mi zaczął bardzo wymiotować krwią, nie wiem, co się dzieje, jestem u weterynarza (...) Rozumiem, że dla niektórych ludzi to jest tylko pies... I oni mnie z kolei nie rozumieją, ale ja walczyłam o życie tego psa przez k***a dwa miesiące, jak zachorował na śmiertelną chorobę jakiś czas temu. Byłam z nim dzień w dzień. Latałam z nim po każdym szpitalu. Byliśmy we dwójkę zdani na siebie i wyszliśmy z tego. Jestem bardzo związana z Wolfiem i nie przeżyję, jak coś mu się stanie - powiedziała Doda.

Piosenkarka spędziła wiele godzin w klinice weterynaryjnej. Jak wynika z jej postu, stan Wolfiego nie uległ poprawie i sytuacja jest bardzo poważna. W emocjonalnym wyznaniu na InstaStories Doda przyznała, że szanse na poprawę stanu zdrowia jej pupila są równe 50/50.