Krzysztof i Bogusława byli uczestnikami 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna bardzo szybko stwierdził, że to kobieta jego życia. Oświadczył się już w jednym z odcinków. Para wzięła ślub, na którym nie zabrakło prowadzącej show Marty Manowskiej.

Krzysztof z "Rolnik szuka żony" odebrał sobie życie

Małżonkowie zamieszkali razem w gospodarstwie Krzysztofa we wsi Krzywe na Mazurach. Pół roku po ślubie doszło do tragedii. Krzysztof zmagał się z depresją i w czerwcu 2022 roku odebrał sobie życie. Jego śmierć dla wszystkich była szokiem. Najmocniej przeżyła ją jednak Bogusia. Sytuacja była dla niej tak trudna, że zdecydowała się opuścić gospodarstwo i przeprowadziła się do Warszawy. Tam mieszka jej córka, która zaopiekowała się mamą.

Co dzieje się z gospodarstwem uczestnika programu TVP?

W rozmowie z "Faktem" jeden z sąsiadów wyjawił, jak obecnie wygląda gospodarstwo, które należało do Krzysztofa. Okazuje się, że od czasu jego śmierci nikt tam nie mieszka. Wszystko jest w opłakanym stanie. Podobnie jest z grobem Krzysztofa. Nie ma na nim świeżych kwiatów, ani zniczy.

Teraz wszystko wygląda na opuszczone. Dzieci się porozjeżdżały, kwiaty na grobie zwiędły i nie wiadomo, co będzie dalej z gospodarstwem - mówi informator "Faktu".

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, odczuwasz lęk i smutek, masz myśli samobójcze — nie czekaj, zadzwoń pod jeden z numerów pomocowych dostępnych bezpłatnie i czynnych całą dobę, siedem dni w tygodniu:

800 70 22 22 — Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

800 12 12 12 — Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

116 111 — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

112 — W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia