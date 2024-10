15. edycja "The Voice of Poland" emitowana jest od początku września w TVP2. W fotelach jurorskich zasiada dwóch nowych jurorów. Poza dobrze znanymi z poprzednich edycji Tomsonem i Baronem oraz Lanberry do show dołączyli Michał Szpak i Kuba Badach. Są również nowi prowadzący, którymi zostali: Paulina Chylewska i Maciej Musiał. Za kulisami pracuje z kolei Jan Dąbrowski. Na tym jednak nie koniec zmian. Właśnie zapowiedziano coś, na co widzowie czekają od dawna.

Pora na Bitwy

W najbliższą sobotę 12 października rozpocznie się drugi etap talent show, czyli popularne Bitwy. Będą wielkie emocje. Do programu powrócą popularne "kradzieże", z których zrezygnowano w poprzedniej edycji "The Voice of Poland".

"Wiemy, że je uwielbiacie! Trenerzy znów będą mieli możliwość uratowania uczestników z innych drużyn, którzy przegrali swoje muzyczne bitwy - Paulina i Maciek potwierdzają" - napisano czytamy na instagramowym profilu muzycznego show TVP.

Zmiany w "The Voice of Poland"

W "The Voice of Poland" przyszedł czas na Bitwy! Muzyczne pojedynki mają swoją temperaturę, ale mają też swój kodeks. Po pierwsze, uczestnicy do pojedynków wychodzą z tej samej drużyny. Po drugie, nie ma remisów. Zwycięzcę wybiera trener, a pokonany niestety odpada z programu. Po trzecie, pokonany może zostać ukradziony przez kolejnego trenera. Jeżeli taki precedens się wydarzy, wtedy ukradziony wędruje na jedno z gorących krzeseł i czeka na rozwój wydarzeń - poinformowali prowadzący w wideo zapowiadającym sobotni odcinek.

Dzięki Kradzieżom, które fani „The Voice of Poland" uwielbiali w poprzednich sezonach, trenerzy znów będą mieli możliwość uratowania uczestników z innych drużyn, którzy przegrali swoje muzyczne bitwy. Powrót tego elementu z pewnością dostarczy widzom jeszcze więcej nieprzewidywalnych momentów, zwiększając napięcie zarówno dla uczestników, jak i trenerów - Lanberry, Michała Szpaka, Kuby Badacha, Tomsona i Barona.