Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, który odbył się w miniony weekend, był jednym z największych wydarzeń polskiego show-biznesu tego lata. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w rodzinnych stronach piosenkarki. Ceremonia odbyła się w rodzinnych stronach panny młodej a dokładnie na malowniczym Podkarpaciu w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni.

Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Gdzie odbyło się wesele?

Po ślubie odbyło się huczne wesele. Bawił się na nim tłum zaproszonych gości a wśród nich także znani celebryci m.in. Izabela Janachowska, która pomagała w przygotowaniu tego wydarzenia, czy Maffashion. Zdjęcia i nagrania z wydarzenia obiegły polski internet.

Impreza odbyła się w położonej na Pogórzu Dynowskim winnicy "Piwnice Półtorak". Wśród dań, które zaserwowano podczas wesela były m.in. tatar z tuńczyka, noga z kaczki czy polędwica cielęca. Znany kucharz, który gotował m.in. na Zamku Królewskim w Niepołomicach w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że menu było naprawdę oryginalne przygotowane na bazie bardzo dobrych produktów.

Widać, że wybrane dania nie są przypadkowe, tylko starannie zaplanowane z myślą o porze roku. Do tego jest ogromna różnorodność produktów, które goście dostawali na talerzach. Menu jest lekkie, świeże z twistem nowoczesności i z użyciem dobrych i nowoczesnych technik kulinarnych, które rzadko spotykamy w pospolitych restauracjach - powiedział Patryk Kotarba.

Tyle kosztowały dania na weselu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Stwierdził, że nie da się jednoznacznie określi cen dań, bo wszystko zależy od gramatury i miejsca, w którym zostały zaserwowane. Przyjmuję więc ceny sprzedaży w dobrych restauracjach. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że przy tego typu eventach i dla tak bardzo znanych osób, ceny mogą znacząco iść w górę - zaznaczył.

Jego zdaniem pomidory z burratą kosztowały 45 zł, tatar z tuńczyka około 75 zł a consomme z kaczki - 50 zł. Krem z pieczonych pomidorów to kwota rzędu 40 zł.

Polędwica cielęca jest sama w sobie bardzo droga już w zakupie i do tego nie jest łatwo dostępna w dużej ilości. Cena tego dania może dochodzić nawet do 220 zł. Stek z kalafiora to bardzo fajne danie i mimo prostoty przygotowania bardzo smaczne, jest dosyć tanie szczególnie w sezonie. Podrasowane jest pradawnym i trochę zapomnianym warzywem oraz ciekawym chipsem z tapioki, który daje ładny efekt wizualny i przyjemnie chrupie podczas jedzenia. Całość wyceniłbym na 55 zł- stwierdził w rozmowie z "Faktem" kucharz.

Cena talerzyka na weselu Roksany Węgiel. Tanio nie było

Jego zdaniem noga z kaczki kosztowała ok. 90 zł a porcja gnocchi ok. 55 zł. Perliczki to już rarytas, cena może za to danie wynosić nawet 180 zł, risotto jest znacznie tańsze, bo około 65 zł - dodał.

Zapytany o cenę talerzyka stwierdził, że mógł on kosztować między 550 a 900 zł od osoby. Jego zdaniem przy tego typu imprezach to naprawdę spory wydatek.

Trzeba jednak pamiętać, że jedzenie z menu, to tylko jedna ze składowych końcowej ceny na osobę. Nie wliczamy tu bowiem żadnych dodatkowych przystawek, specjalnego stołu z dodatkami, napojów i alkoholu. Koszt całości na pewno na osobę jest więc znacznie wyższy - podkreślił.