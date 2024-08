Roksana Węgiel i Kevin Mglej to jedna z najgorętszych par show-biznesu. Chociaż różnica wieku między nimi to osiem lat, nie jest to dla nich żadną przeszkodą. Kevin wielokrotnie podkreślał, że od pierwszego wejrzenia poczuł do Roksany coś wyjątkowego.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie

Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się- mówił Kevin Mglej w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Kilka miesięcy temu Roksana Węgiel i jej ukochany wzięli ślub cywilny. Odbył się on w urzędzie stanu cywilnego w Wołominie. Od pewnego czasu plotkowano, że ślub kościelny para zamierza wziąć 25 sierpnia br. Tak też się stało. Ceremonia odbyła się w rodzinnych stronach panny młodej a dokładnie na malowniczym Podkarpaciu w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni.

To ona zajęła się organizacją ślubu Roksany Węgiel

Do ołtarza Roksanę poprowadził jej tata a organizacją całej ceremonii zajęła się Izabela Janachowska. Ślub do ostatniej chwili był pilnie strzeżoną ceremonią. Goście nie wiedzieli gdzie jadą. Tajemnicą była także kreacja panny młodej.

Roksana wystąpiła tego dnia w sukni ślubnej z Concept Store – Izabela Janachowska. To klasyczna, elegancka koronkowa kreacja o kroju rybki z długimi rękawami i głębokim dekoltem. Nie zabrakło białych szpilek i welonu oraz bukietu kalii.

Pan młody miał na sobie jasny, trzyczęściowy garnitur. Nie zdecydował się jednak ani na muszkę, ani na krawat. Kreację Kevina uzupełniały brązowe mokasyny.