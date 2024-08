Robert Gawliński z zespołem Wilki wystąpił podczas Top of the Top Sopot Festival. Zdaniem widzów, coś jednak poszło nie tak. Zagotowało się w mediach społecznościowych. Powtarzają się opinie, że lider Wilków nie jest w najlepszej wokalnej formie. Napisano też, że jakość dźwięku podczas festiwalu pozostawia wiele do życzenia.