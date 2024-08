Już niedługo rusza 15. edycja programu "The Voice of Poland”. Maciej Musiał będzie prowadził program razem z Pauliną Chylewską. Zapracowany aktor znajduje jednak czas na relaks. Ogląda m.in. Igrzyska Olimpijskie. Lubi to robić w towarzystwie swojego taty, Andrzeja Musiała.

Maciej Musiał spędza czas z tatą

"Lubię w ogóle ten moment, kiedy jesteś w domu, siadasz sobie na fotelu z pilotem, oglądasz, przerzucasz kanały, różne sporty. Z tatą zawsze się spotykamy i wspólnie oglądamy, on zrobi coś do jedzenia, coś tam ponarzekamy, coś pokomentujemy i to jest taki fajny moment dla naszej dwójki, więc w tej formie jak najbardziej" - powiedział w wywiadzie dla Plejady.

Sportowe pasje Macieja Musiała

Aktor zdradził, że nie tylko ogląda sportowe zmagania, ale też chętnie sport uprawia. "Lubię z kumplami czasem spotkać się i pograć w piłkę. Zdarza mi się grać w siatkówkę, na Agrykoli są takie fajne korty, gdzie po prostu ludzie się spotykają i grają, więc tam czasami jak jestem na spacerze, to wskakuję, ale trzeba długo czekać, zawsze jest mega kolejka, żeby chwilę pograć, ale zajmuję sobie miejsce, idę na spacer i potem wracam" - powiedział Maciej Musiał.

Maciej Musiał zaniemówił podczas wywiadu

Maciej Musiał chętnie publikuje w sieci zdjęcia, na których widać jego umięśnione, wyrzeźbione ciało. Zapytany o to, dlaczego to robi, nieco się zmieszał i zapadła chwilowa cisza.

"Są wakacje... jest ciepło... Jest to na pewno taki element, który tworzy też moją rzeczywistość. Lubię wcześnie rano wstać, lubię pójść na siłownię. Później naprawdę mam dobry humor. Jest to część mojej rzeczywistości" - powiedział.

