"The Voice of Poland" to jeden z najbardziej muzycznych talent show. Karierę zaczęło tak wielu świetnych artystów. Teraz TVP przygotowuje nowa edycję programu. Wiadomo, że jedną z prowadzących będzie Paulina Chylewska. Teraz podano do wiadomości, kto ją wesprze.

Reklama

Ujawniono w "Pytaniu na śniadanie", że będzie to Maciej Musiał, który powróci do "The Voice of Poland" po czterech laty przerwy. Zmienił się też skład sędziowski.

Nowi sędziowie w "The Voice of Poland"

Oprócz Barona i Tomsona, którzy od samego początku są związani z programem, w fotelach zasiądą Kuba Badach, Lanberry, a także, co może być dla wielu zaskoczeniem, Michał Szpak.

Maciej Musiał w "The Voice of Poland"

"Z przyjemnością ogłaszamy, że Maciej Musiał poprowadzi 15., jubileuszową edycję "The Voice of Poland". Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy wybór, ponieważ Maciej przez łącznie dziesięć edycji udowodnił, że jest wyjątkowym prowadzącym. Przez lata zyskał ogromne uznanie i sympatię widzów oraz uczestników programu. Jesteśmy dumni, że Maciej ponownie zgodził się objąć tę rolę. Jego zaangażowanie, znajomość formatu oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują, że jubileuszowa odsłona "The Voice of Poland" będzie wyjątkowa i pełna emocji" - przekazali producenci talent show.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Maciej Musiał cieszy się z powrotu

Na profilu programu na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym głos zabrał sam Maciej Musiał.

Wracam do "The Voice of Poland" jako prowadzący. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło, bo zaczynałem ten program prowadzić, kiedy miałem jakieś 16 lat — dziś mam 29, czyli 13 lat temu. Z czystą przyjemnością stanę na scenie "The Voice" raz jeszcze i mam nadzieję, że uda nam się zrobić wszystko, żeby ten program był jak najlepszy - powiedział Maciej Musiał.

Fani bardzo ucieszyli się z powrotu aktora. Posypały się pozytywne komentarze.