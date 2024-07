"Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" to cykliczny koncert odbywający się od 2006 roku w rocznicę Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia. Celem spotkania jest umożliwienie aktywnego uczczenie pamięci Powstańców Warszawskich poprzez wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. Inicjatywa muzyczna organizowana jest przez Muzeum Powstania Warszawskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie i transmitowana przez Telewizję Polską" - informuje Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kto poprowadzi koncert z powstańczymi piosenkami 1 sierpnia?

Ze strony muzeum dowiadujemy się, że prowadzącym koncert będzie w tym roku muzyk, Jan Młynarski. Podczas koncertu na scenie pojawią się orkiestra i chór pod kierownictwem Jana Stokłosy. Warszawiacy będą mogli oczywiście skorzystać ze śpiewników. Te już wkrótce zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej 1944.pl. Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny.

Dla osób, które nie pojawią się na pl. Piłsudskiego, przygotowano specjalną opcję. Koncert będzie transmitowany w TVP1. Będzie go można oglądać także w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pożegnanie Tomasza Wolnego z koncertem

Tomasz Wolny w połowie czerwca tego roku ogłosił, że po 14 latach definitywnie rozstaje się z Telewizją Polską. Były prezenter "Pytania na śniadanie" w pełnym goryczy wpisie tłumaczył, że do końca liczył na to, że jak co roku będzie miał szansę poprowadzić koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. "Po miesiącach dumania nowa władza TVP właśnie zdecydowała, że nie pozwala, bym w rocznicę wybuchu Powstanie Warszawskiego tradycyjnie poprowadził koncert "(nie)Zakazanych piosenek" na placu Piłsudskiego" - napisał Tomasz Wolny.

Kim jest Jan Młynarski?

Muzyk Jan Młynarski jest synem Wojciecha Młynarskiego. To lider zespołu Warszawskie Combo Taneczne, z którym wielokrotnie śpiewał powstańcze utwory i regularnie udziela się muzycznie przy okazji kolejnych rocznic.

Artysta jest znawcą i popularyzatorem polskiej muzyki z lat 1918-1949. Podobnie jak jego sławne siostry, Paulina Młynarska i Agata Młynarska, realizuje się również jako dziennikarz. Obecnie związany jest z Programem Trzecim Polskiego Radia.

