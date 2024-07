Rafał Brzozowski przez lata był gwiazdą Telewizji Polskiej. Najpierw był prowadzącym "Koło fortuny", później dostał angaż w "Jaka to melodia?". Przez jakiś czas można było zobaczyć go także w "The Voice Senior". Był też reprezentantem Polski w konkursie Eurowizji - w 2012 r. zajął 14. miejsce w drugim półfinale. Jego zawodowa przygoda z TVP dobiegła jednak końca. Wygląda jednak na to, że piosenkarz zdążył już znaleźć sobie nowe zajęcie. Sporo w swój nowy biznes zainwestował.

Nowy projekt Rafała Brzozowskiego

W rozmowie z "Faktem" muzyk zdradził, że uruchamia w Zamościu swój własny pensjonat. "Mieści się w centrum miasta. Remontowałem, a właściwie odbudowywałem go przez cztery lata. To jest dom moich dziadków, który odkupiłem od państwa, bo w latach 70. zostali wywłaszczeni. Rodzina długo starała się o jego odzyskanie i w końcu się udało. Dom ma prawie 100 lat, budowali go mój pradziadek z prababcią. W czasie wojny była tam siedziba gestapo, potem NKWD, a potem nam go zajęto. Ma ciekawą historię. Były skrytki dla partyzantów, tunele, kuchnie podziemne. Będę się tam czasami pojawiać, by opowiedzieć o nim klientom" - tłumaczył.

Różne biznesy Rafała Brzozowskiego

Dopiero po utracie pracy piosenkarz zrozumiał, jak mnóstwo energii poświęcił na swoje wcześniejsze zobowiązania. "Po tych wszystkich latach intensywnej pracy, zacząłem odczuwać zmęczenie. Zaczęło mi to doskwierać, bo nie mogłem skupić się na pracy muzycznej, na własnych nagraniach. Tylko dzięki pomocy przyjaciół udało się nagrać płytę "Zielone I Love You", którą zrobił Tomek Szczepanik" - mówił "Faktowi". To właśnie wtedy Brzozowski postanowił zainwestować zarobione przez lata pieniądze. "Polokowałem je w kilka biznesów, które lada moment będą się otwierać" - wyznał.

