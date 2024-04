Finałowy odcinek 7. edycji programu "The Voice Kids" był pełen emocji. Na scenie pojawili się goście specjalni.

Wśród nich m.in zwycięzca trzeciej edycji programu Marcin Maciejczak oraz laureatka poprzedniej edycji Martyna Gąsak.

Widzowie zobaczyli także występ zwycięzcy 4. edycji "The Voice Senior" - Zbigniewa Zaranka z uczestnikiem 14. edycji "The Voice of Poland" Damazym Wachułą, oraz Leonem Olkiem, finalistą 6. edycji "The Voice Kids".

Na scenie show nie zabrakło także jurora poprzednich edycji, czyli Dawida Kwiatkowskiego.

Czuję się, jakbym wracał po długiej, samotnej podróży do domu, gdzie czeka na mnie rodzina, która się powiększyła i za chwilę poznam jej nowych członków - mówił przed finałem Kwiatkowski.

Kto został zwycięzcą 7. edycji "The Voice Kids"?

Na scenie zaśpiewali także Cleo, Tomson i Baron oraz Natasza Urbańska wraz ze swoimi finalistami. Do ścisłego finału programu weszli Nikodem Pajączek, Michell Siwak oraz Ola Antoniak.

Program, jak wynika z doniesień mediów, po raz ostatni poprowadzili Ida Nowakowska oraz Tomasz Kammel. Ostatecznie 7. edycję programu "The Voice Kids" wygrałaMichell Siwak.

W nagrodę otrzymała 50 tys. złotych oraz kontrakt z wytwórnią fonograficzną. Za drugie miejsce nagroda wynosiła 30 a za trzecie 20 tys. złotych. Trzecie miejsce zajęła Ola Antoniak, drugie Nikodem Pajączek.