Radek Pestka wygrał piątą edycję programu "Top Model". Zyskał sobie szybko sympatie widzów. Choć dziś nie zajmuje się już zawodowo modelingiem, nadal bierze czasem udział w sesjach zdjęciowych.

Radek Pestka prowadzi aktywnie profil w mediach społecznościowych. Opowiada tam, co się u niego dzieje. Pochwalił się teraz swoim sukcesem. Podszedł do matury i ją zdał.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Radek Pestka chwali się maturą

"Maturka w końcu zdana! W wieku 28 lat można? Można! A zaraz studia! Let’s go! Dzięki wszystkim bliskim za support, wiarę we mnie, że się uda. No i sobie za wielogodzinne ślęczenie nad książkami. Najbardziej duma z ustnych 100%" - napisał na swoim profilu na Instagramie Radek Pestka, publikując zdjęcie ze świadectwem maturalnym.

Co będzie studiował Radek Pestka?

Jak kiedyś napisał Radek Pestka, przerwał naukę w szkole średniej, bo znalazł się w trudnej sytuacji. Pod jego postem posypały się gratulacje. Padło też pytanie, na jakie studia się wybiera. Okazuje się, że Radek Pestka chce studiować japonistykę.