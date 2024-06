Księżna Kate, podobnie jak jej teść król Karol III zmaga się z nowotworem. W marcu wydała oświadczenie w formie nagrania wideo. Przekazała w nim, że choruje i jest poddawana chemioterapii.

Księżna nie zdradziła, jaki to rodzaj raka. Od tamtej pory nie pokazywała się publicznie. Dochodzi do zdrowia w Adelaide Cottage w Windsorze, do którego przeprowadziła się z rodziną dwa lata temu. Większość obowiązków królewskich wypełnia obecnie książę William, czyli mąż Kate. Od czasu do czasu publicznie pojawia się również jej teść, czyli król Karol III.

Niespodziewana publikacja na Instagramie Kate i Williama

Pałac Kensington niespodziewanie postanowił przypomnieć działania królewskiej pary. Na oficjalnym instagramowym profilu księżnej Kate i księcia Williama pojawiło się archiwalne zdjęcie, na którym para skupia swoją uwagę na wodorostach. To pierwsze takie zdjęcie i wspomnienie o żonie przyszłego króla.

Wodorosty są jednym z najbogatszych zasobów planety i stanowią potencjalne rozwiązanie niektórych z największych problemów środowiskowych odczuwanych na całym świecie. Zapoznajcie się z dotychczasową podróżą... - czytamy.

Czy to zapowiedź tego, że Kate pojawi się na sobotnie paradzie Trooping the Colour? Mimo, że nie pojawiła się na próbach i przeprosiła za swoją nieobecność, jej fani wierzą, że podczas tej uroczystości zobaczą ją na słynnym balkonie.