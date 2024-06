Michał Bajor to ceniony artysta na polskiej scenie muzycznej. Piosenkarz jest wykonawcą m.in. takich przebojów jak "Taka miłość w sam raz", "Nie chcę więcej" i "Moja miłość największa". Michał Bajor jest obecny na polskiej scenie muzycznej od 1970 roku. Ma za sobą również role aktorskie.

Dlaczego Michał Bajor nie ma rodziny?

Mimo, że piosenkarz cieszy się ogromnym powodzeniem i wzdychała do niego niejedna fanka, nie ułożył sobie życia prywatnego. W jednym z wywiadów sprzed kilku lat przyznał, że do dziś tego żałuje.

Jestem z natury samotnikiem, natomiast takie sobie wybrałem życie. Często żałuję, oczywiście, że tak... że nie usłyszę "dziadku". Ale z drugiej strony, coś za coś - powiedział swego czasu w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

W 2011 roku w wywiadzie dla tygodnika "Rewia" wyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, chciałby nieco zmienić swoje życie i podjąć inne decyzje, m.in. dotyczące rodziny. Ogólnie rzecz biorąc, to jest egoistyczne życie. I gdybym miał jeszcze raz się urodzić i wybrać, to jednak chciałbym to zmienić i mieć swój dom z rodziną - mówił.

Czy Michał Bajor jest gotowy na miłość?

Choć na miłość nigdy nie jest za późno, w 2018 roku w rozmowie z "Super Expressem" Michał Bajor powiedział, że to nie jest już czas na zmiany w tej kwestii. Ponieważ mam już sześć dych, to powiedzmy, że "ja się już wykochałem". Niech młodzi szaleją. Bardzo lubię obserwować miłość dookoła. Sam jednak się w tej kwestii wyciszyłem - wyznał.