Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem Viki Gabor i jej ojca we wtorek rano w Warszawie. Auto, którym podróżowali, zostało zaatakowane przez innego kierowcę. Z informacji, do których dotarł Pudelek.pl, wynika, że Dariusz Gabor trafił do szpitala. Pomocy lekarskiej wymagała także Viki Gabor.