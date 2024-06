Dorota Gardias pracuje jako pogodynka stacji TVN i TVN24. Można ją było również oglądać w 9. edycji "Tańca z gwiazdami", czy programach "Azja Express" oraz "Mask Singer".

Celebrytka po występach w tym ostatnim show częściej śpiewa. 10 czerwca premierę miał jej nowy singiel "Futbolowy bal". W rozmowie z Plejadą Dorota Gardias wyznała, że utwór ten powstał przez przypadek.

Dorota Gardias ma nowego partnera. Czym się zajmuje?

Jak sobie nuciłam tę piosenkę, to najpierw byłam bardziej w kosmosie i myślałam, że to będzie bardziej metafizyczna piosenka, jeśli chodzi o tekst, ale później chodziłam i nuciłam - zaśpiewało mi się "ole, ole" i pomyślałam: a może by tak o piłce nożnej? Pobiegłam do mojego chłopaka i mówię: słuchaj, kiedy są najbliższe rozgrywki? Odpowiedział mi, że już zaraz. Sprawdziłam - żaden z artystów nie przygotowywał takiego utworu pod mecze - pomyślałam, że to przestrzeń dla mnie - mówi w rozmowie z portalem.

Gardias zdradziła w ten sposób, że znowu jest zakochana. Nie bardzo chcę o tym mówić, gdyż nie mam takiej potrzeby, żeby też opowiadać o swoim życiu prywatnym, ale też jestem dorosłą osobą - jestem w związku i też nie mam zamiaru tego ukrywać - mówi.

Okazuje się, że jej nowy chłopak związany jest z piłką nożną.