Małgorzata Rozenek obchodzi 46. urodziny. Głośno mówi o tym, że jest kobietą szczęśliwą i spełnioną w życiu prywatnym i zawodowym. Upływ czas, jak mówi, nie jest dla niej problemem.

"Zastanawiam się nad tym, ale zupełnie nie. Jeśli żyjesz w takim życiu, w którym chciałaś żyć, jak żyjesz otoczona ludźmi, których kochasz i masz takie poczucie spełnienia, że oczywiście są wyzwania na twojej drodze, ale też dzieje się dużo dobrego, to nie masz takiego poczucia, że coś się z tobą dzieje" - wyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Małgorzata Rozenek-Majdan zdobyła ogromną popularność dzięki wielu programom w TVN, w których brała udział. Była m.in. prowadzącą "Dzień dobry TVN". Jest też bizneswoman i zajmuje się działalnością społeczną.

Małgorzata Rozenek trzy razy stawała na ślubnym kobiercu. Pierwszym jej mężem był prawnik Łukasz Bukaczewski; rozwiedli się po kilku miesiącach. Para poznała się w czasie studiów. W 2003 r. prezenterka związała się z aktorem Jackiem Rozenkiem. Rozstali się jednak po 10 latach. Od 2013 r. prezenterka spotyka się z byłym piłkarzem Radosławem Majdanem. Pobrali się 10.09.2016 r.

Wizyta w studiu "Dzień dobry TVN" w urodziny

1 czerwca w sobotni poranek Małgorzata Rozenek pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN", aby porozmawiać o powrocie programu refundacji in vitro. - To jest bardzo ważna nowość. Ten program jest bardzo szeroki, on naprawdę zakłada bardzo silne wsparcie finansowe pacjentów, ale nie tylko finansowe - mówiła w śniadaniówce.

Paulina Krupińska i Damian Michałowski wręczyli jej kwiaty i zaśpiewali "Sto lat". Małgorzata Rozenek była bardzo mile zaskoczona tym gestem. - Dziękuję, bardzo dziękuję - mówiła. Prowadzący zapytali Rozenek, czego jej życzyć. - Spokoju i tego, żeby było tak, jak jest, bo jest cudownie - odparła.