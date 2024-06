Sobota 1 czerwca to drugi dzień 61. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Rozpoczął go koncert SuperJedynki. W amfiteatrze zaprezentował się m.in. zespół Proletaryat. Wokalista grupy Tomasz Olejnik zwrócił się do festiwalowej publiczności. Widzowie oszaleli! Opolski amfiteatr podczas tego koncertu wypełniły rockowe przeboje.