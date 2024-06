Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Aktorka Ewa Gawryluk w grudniu 2021 r., po ponad 20 latach małżeństwa, rozwiodła się z aktorem Waldemarem Błaszczykiem. "Rozstaliśmy się w zgodzie i pozostajemy w dobrych relacjach. Zawsze oddzielaliśmy prywatne sprawy od zawodowych, tak będzie i tym razem. Nie będziemy udzielać wywiadów na temat rozstania ani podawać żadnych prywatnych szczegółów" - przekazali Gawryluk i Błaszczyk w oświadczeniu odczytanym w "Dzień Dobry TVN". Aktorska para występowała razem w serialu TVN "Na Wspólnej".

Kim jest mąż Ewy Gawryluk?

Teraz Ewa Gawryluk na swoich social mediach poinformowała, że ponownie wyszła za mąż. Kim jest jej mąż?

Media donoszą, że Piotr Domaniecki jest jest absolwentem AWF w Warszawie, szkoli bramkarzy i pasjonuje się lotnictwem. Podpis pod zdjęciem ślubnym informuje, że teraz Ewa Gawryluk nosi nowe nazwisko - Domaniecka.

Suknie panny młodej

Aktorka w tym ważnym dla niej dniu założyła długą, podkreślającą sylwetkę białą suknię na jedno ramię. Na weselną zabawę się przebrała w prostą kreację przed kolano ze sporym dekoltem w łódkę.

Sypią się życzenia

Pod ślubnym postem Ewy Gawryluk pojawiło się mnóstwo życzeń i gratulacji. Karol Strasburger, który gra razem z nią "Pierwszej miłości" napisał żartobliwie: "Jak to? Ewuniu, żono moja. Gratulacje". Ewa Gawryluk odpowiedziała: "A tak to. Jestem bigamistką. Buziaki" - odpisała. "Gratuluję, cudownie! Wszystkiego najlepszego dla Was" - dodała Aneta Zając, a Grażyna Wolszczak dorzuciła od siebie: "No i wspaniale".