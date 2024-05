Zespół Just 5 działał w latach 1997-2002. Wylansował takie przeboje jak m.in. "Kolorowe sny", "Rozpalmy miłość" czy "Kołysz mnie". Tworzyło go pięciu śpiewających chłopaków. Grupa byłą polską odpowiedzią na Backstreet Boys.

Powrót po latach

Teraz Just 5 wracają odświeżonym składzie. Z pierwotnego zespołu śpiewać będą Robert Kryla oraz Bartek Wrona. W materiale "Dzień Dobry TVN" ujawniono, że po rozpadzie grupy Robert Kryla był handlowcem, a teraz pracuje jako taksówkarz w Warszawie. Uwielbiany przez fanki Bartek Wrona natomiast jest "domowym szefem kuchni", za co bardzo chwalą go żona i dwie córki.

Bartek Wrona zdecydował o powrocie do zespołu po zdiagnozowaniu u niego malformacji naczyniowej dwunastnicy. Z powodu genetycznej choroby, na którą chorowała jego zmarła mama, były gwiazdor Just 5 chce korzystać i "chwytać chwilę".

Kariera Bartka Wrony

Bartek Wrona po rozpadzie zespołu rozpoczął solową karierę i do tej pory wydał aż siedem solowych płyt. Wokalista wylansował takie przeboje, jak m.in. "Jedna na milion". Na swoim koncie ma też utwór do serialu "Barwy szczęścia". Idol lat 90. pojawił się w jednym z sezonów "Bar", gdzie pierwsze kroki w show-biznesie stawiała Doda. Piosenkarz po latach koncertowania postanowił skupić się jednak się na życiu rodzinnym.

Casting do nowego Just 5

W nowym Just 5 poza Bartkiem Wroną i Robertem Krylą będzie też śpiewał Sławomir Lisowski. Pozostałe dwie osoby zostaną wybrane w castingu. "Panowie zgłaszajcie się u mnie na social mediach. Tam macie numer telefonu do naszego menadżera Jacka Jastrowicza. Jest również e-mail, więc tam możecie zgłaszać swoje kandydatury" - zapowiada Wrona.

"Ostatnio była taka sytuacja. Ktoś dał na media społecznościowe, że zespół Just 5 wraca i zostałem zasypany informacjami, gdzie można już kupić bilet" - mówi Bartek Wrona, który ma świadomość, że przed laty był bożyszczem nastolatek.

Trzy przebojowe płyty Just 5

Założony w 1997 roku boysband Just 5 tworzyli wyłonieni drogą castingu wokaliści i tancerze: Bartek Wrona, Grzegorz Kopala, Shadi Atoun, Daniel Moszczyński oraz Robert Kryla. Grupa zadebiutowała wyprodukowanym przez Sławomira Sokołowskiego albumem "Kolorowe sny", który zawierał wielki przebój o tym samym tytule. W 1998 roku pojawiła się druga płyta - "Zaczarowany świat”, a w 1999 roku trzecia i zamykająca dyskografię zespołu – "Cienie wielkich miast". Just 5 oficjalnie rozwiązało się jednak dopiero parę lat później, w roku 2002.