Gosia Andrzejewicz wystąpiła w piątkowym wydaniu "Dzień dobry TVN", które poprowadzili Dorota Wellman i Marcin Prokop. Piosenkarka zasiadła na kanapie razem z Mają Hyży oraz Markiem Kościkiewiczem i opowiedziała o swoim wykształceniu. Jak wyjaśniła celebrytka, studiowanie zarządzania i marketingu przydaje jej się po dziś dzień, podczas autopromocji i nie tylko.

Gosia Andrzejewicz skończyła studia

W trakcie studiów musiałam przerwać naukę, bo pojawiły się koncerty, ale udało mi się je skończyć. Mam wyższe wykształcenie. Zawód wokalistki to nie tylko pisanie tekstów [...]. To też reklamowanie siebie, więc bardzo mi się to przydaje - powiedziała Gosia Andrzejewicz.

Jak się zmieniła Gosia Andrzejewicz?

Piosenkarka ostatnio przeszła przemianę. Wyraźnie schudła i ma długą, platynową fryzurę. Na wizji pojawiła się w czarnej oversizowej marynarce z wielkim białym kwiatem na piersi. Swoją stylizację uzupełniła ciemnymi rajstopami, złotą plecioną torebką, skromnymi kolczykami oraz skórzanymi butami na platformie z niebotycznie wysokimi obcasami w kształcie słupków.