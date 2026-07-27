Jan Englert to aktor znany i uwielbiany przez wielu widzów. Można go było oglądać m.in. w takich filmach jak "Wielka wsypa", "Komedia małżeńska", czy kultowym serialu czasów PRL, którym był "Dom".
Jan Englert ma czwórkę dzieci
Mało, kto zdaje sobie sprawę z tego, że prywatnie jest on ojcem aż czwórki dzieci. Najbardziej znaną córką aktora, która podobnie jak on zajmuje się aktorstwem jest Helena Englert. Można ją było zobaczyć w głównej roli w filmie "Pokusa" oraz serialu "#BringBackAlice". Córka Jana Englerta próbuje swoich sił także na scenie muzycznej a niebawem pojawi się w programie "Taniec z Gwiazdami".
Najstarszy syn Jana Engerta
Helena ma trójkę przyrodniego rodzeństwa. Jej najstarszy brat do Tomasz. Mężczyzna ma 56 lat. To owoc związku Jana Englerta z Barbarą Sołtysik. Para poznała się i zakochała w sobie w szkole teatralnej. Już po kilku miesiącach wzięli ślub a w 1970 roku na świat przyszedł właśnie Tomasz.
Trzy lata później Jan Englert został ojcem bliźniaczek - Katarzyny i Małgorzaty. Aktor rozwiódł się ze swoją żoną dopiero po 33 latach małżeństwa. W jednym z wywiadów wyznał, że tkwił w destrukcyjnym związku "wyłącznie dla dobra dzieci".
Kim jest Tomasz Englert?
Syn Englerta, czyli Tomasz nie związał swojego życia zawodowego z aktorstwem. Gdy miał 25 lat został dyrektorem jednego z największych dziś domów mediowych w Polsce. Jego pierwsze małżeństwo podobnie, jak związek ojca, rozpadło się. Z drugą partnerką doczekał się córki Leny. Dziś nie zajmuje się już sprzedażą i marketingiem, tylko fotografią artystyczną.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.