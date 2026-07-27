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Najstarszy syn Jana Englerta ma 56 lat. Nie poszedł w ślady ojca

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:21
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Jan Englert
Najstarszy syn Jana Englerta ma 56 lat. Nie poszedł w ślady ojca/AKPA
Mało, kto wie, że Jan Englert ma czwórkę dzieci. Najbardziej znana jest oczywiście jego córka Helena, która podobnie jak znany tata zajmuje się aktorstwem. Okazuje się, że najstarszy syn Englerta, czyli Tomasz ma 56 lat. Czym zajmuje się w życiu?

Jan Englert to aktor znany i uwielbiany przez wielu widzów. Można go było oglądać m.in. w takich filmach jak "Wielka wsypa", "Komedia małżeńska", czy kultowym serialu czasów PRL, którym był "Dom". 

Jan Englert ma czwórkę dzieci

Mało, kto zdaje sobie sprawę z tego, że prywatnie jest on ojcem aż czwórki dzieci. Najbardziej znaną córką aktora, która podobnie jak on zajmuje się aktorstwem jest Helena Englert. Można ją było zobaczyć w głównej roli w filmie "Pokusa" oraz serialu "#BringBackAlice". Córka Jana Englerta próbuje swoich sił także na scenie muzycznej a niebawem pojawi się w programie "Taniec z Gwiazdami".

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Najstarszy syn Jana Engerta

Helena ma trójkę przyrodniego rodzeństwa. Jej najstarszy brat do Tomasz. Mężczyzna ma 56 lat. To owoc związku Jana Englerta z Barbarą Sołtysik. Para poznała się i zakochała w sobie w szkole teatralnej. Już po kilku miesiącach wzięli ślub a w 1970 roku na świat przyszedł właśnie Tomasz. 

Trzy lata później Jan Englert został ojcem bliźniaczek - Katarzyny i Małgorzaty. Aktor rozwiódł się ze swoją żoną dopiero po 33 latach małżeństwa. W jednym z wywiadów wyznał, że tkwił w destrukcyjnym związku "wyłącznie dla dobra dzieci". 

Kim jest Tomasz Englert?

Syn Englerta, czyli Tomasz nie związał swojego życia zawodowego z aktorstwem. Gdy miał 25 lat został dyrektorem jednego z największych dziś domów mediowych w Polsce. Jego pierwsze małżeństwo podobnie, jak związek ojca, rozpadło się. Z drugą partnerką doczekał się córki Leny. Dziś nie zajmuje się już sprzedażą i marketingiem, tylko fotografią artystyczną. 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: aktordzieckosynJan Englert
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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