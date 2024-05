Marta Kaczyńska to córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 w katastrofie smoleńskiej.

Reklama

Swego czasu było o niej dosyć głośno. Marta Kaczyńska trzykrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem jeszcze na studiach był Piotr Smuniewski a w 2003 roku urodziła się ich córka Ewa.

Tak dziś wygląda córka Marty Kaczyńskiej. Co studiuje?

Wtedy mi się wydawało, że to ten właściwy moment. Ten etap mojego życia uważam za doświadczenie, które było mi potrzebne do tego, by teraz, mając prawie 30 lat, być w tym miejscu, w jakim się znajduję - tak o swoim pierwszym małżeństwie mówiła w rozmowie z "Vivą!".

Reklama

Ewa nosi obecnie nazwisko drugiego męża swojej matki. W 2007 Marta Kaczyńska wystąpiła do sądu z wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa Smutniewskiego. Poza Ewą ma jeszcze córkę Marię oraz syna Stanisława Lecha. Obecnie jest żoną Piotra Zielińskiego.

Najstarsza córka Kaczyńskiej ma obecnie 20 lat i studiuje na prestiżowej uczelni Yonsei University w Seulu. Jest to chrześcijański prywatny uniwersytet badawczy, jeden z najstarszych w Korei Południowej.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Przez dłuższy czas Ewa Dubieniecka nie była aktywna w mediach społecznościowych. Teraz wróciła. Przedstawia się swoim drugim imieniem - Aleksandra. Właśnie zamieściła kilka zdjęć z Seulu. Trudno ją poznać. Widać, że gustuje w tam panujących modowych trendach i makijażu.