Serial "Rodzinka.pl" emitowany był w TVP2 od 2011 roku. Miał aż 16. sezonów a widzowie uwielbiali jego bohaterów. To właśnie dzięki tej produkcji popularność zdobyli m.in. Adam Zdrójkowski, Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska, czy Maciej Musiał.

Serial "Rodzinka.pl" ma wrócić do TVP

Scenariusz serialu był oparty na kanadyjskim pierwowzorze "Les Parent". Dopiero ostatnie sezony powstawały na podstawie oryginalnych pomysłów polskich scenarzystów. Emisja serialu zakończyła się w maju 2020 roku. Teraz mówi się o tym, że TVP planuje powrót tej produkcji na antenę.

Maciej Musiał, który walczy o Kryształową Kulę w programie "Taniec z Gwiazdami" został zapytany, czy zagra w produkcji, jeśli dostanie propozycję i ruszą zdjęcia.

Coś tam słyszałem. Nie wiem, na ile rzeczywiście to jest długa bardzo droga. Telewizja Polska też jest w specyficznym momencie teraz. Wiele rzeczy musi się wyklarować, ale na pewno jakieś rozmowy są na ten temat prowadzone. No i zobaczymy - mówi w rozmowie z Plejadą.

Maciej Musiał wróci do serialu "Rodzinka.pl"?

Zwrócił uwagę, że wszyscy dziecięcy aktorzy, którzy grali w tej produkcji, nie są już dziećmi.

Wszyscy już straciliśmy urok, mówię o nas - braciach. Już jesteśmy starymi po prostu chłopakami z wąsami, z brodami, więc musielibyśmy znaleźć jakiś interesujący silnik i pomysł na to. Wiem, że są na to interesujące pomysły - stwierdza Musiał.

Aktor zaznaczył, że ważne jest jedno. Nie chodzi o sam serial, ale zespół, który będzie go produkował.

Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie Patryk Yoka. Na pewno najważniejsze jest to, że jeżeli będziemy to robić, to w tym dawnym składzie, dowodzonym kreatywnie przez Patryka Yokę, który jest wybitnym twórcą - uznał.