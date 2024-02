Sandra Kubicka wraz ze swoim narzeczonym, Aleksandrem Milwiw-Baronem, oczekuje narodzin ich pierwszego dziecka. Kubicka dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, ale spotkała się już przez to z poważną krytyką.

Sandra Kubicka krytykowana za… brzuch

Jak się okazuje, części internautów nie podoba się, że celebrytka aż tak afiszuje się brzuchem. Niedawno Kubicka poinformowała w relacji na swoim profilu na Instagramie, że musiała zablokować kilku obserwatorów za komentarze, jakie od nich dostała.

"Dzisiaj z rana zablokowałam jakieś pięć osób, które pisały, że za dużo ciąży u mnie" - poinformowała.

Sandra Kubicka ironizowała, że chyba powinna sprawić sobie specjalny pas, który ukryje jej ciążę.

"Pozwólcie, że kupię jakiś pas magiczny, który schowa mi brzuch i nie będzie widać, że jestem w ciąży i będę mogła wrzucać zdjęcia nie w ciąży. Jak wrzucę w sukience, to przecież brzuch wystaje, jak wrzucę w kostium, to przecież brzuch wystaje. Nie wiem, co mam zrobić. Muszę chyba wynaleźć jakiś sposób, żeby chować brzuch, żeby tym followersom nie przeszkadzało na moim Instagramie" - podsumowała.