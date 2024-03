Marianna Schreiber przechodzi z pewnością okres w życiu. Niedawno rozstała się z mężem. Są w separacji. Potem nie doszło do jej walki z "Gohą Magical" na gali Clout MMA, gdyż przeciwniczka została zatrzymana. Marianna Schreiber nie poddaje się jednak i idzie do przodu. Zamieściła w mediach społecznościowych serię zdjęć wielkanocnych. Jedno z nich szczególnie przyciągnęło uwagę. Posypały się komentarze.

Reklama

Marianna Schreiber dzieli się zdjęciami z przygotowań do Wielkanocy

Tegoroczną Wielkanoc Marianna Schreibre spędza z córką i mamą. Opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed kościoła. Poszła z córką poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. "Gdy byłam dzieckiem, wyjście ze święconką było moim ulubionym momentem podczas Świąt Wielkiej Nocy. Cieszę się, że zaszczepiłam miłość do tej tradycji w mojej córeczce" - napisała w poście.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Komentarze internautów do postu Marianny Schreiber

Pod postem posypały się komentarze. Były wśród nich słowa krytyki. Internautom nie spodobała się stylizacja, w której Marianna Schreiber wybrała się do kościoła. "Pięknie... Ale w takim stroju do kościoła?; Jeśli ktoś jest naprawdę religijny to z szacunku do miejsca powinien wiedzieć jak się odpowiednio ubrać; Dla naszych dzieci to bardzo ważne, obserwują także nasz ubiór do kościoła..." - napisali internauci.