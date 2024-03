Doda wyznała, że w jej rodzinie alkohol w Wielkanoc nie był jednak oczywistością.

Święta bez alkoholu

Muszę powiedzieć, szczerze, że kompletnie nigdy nie widziałam czegoś takiego u siebie w domu. Czy to na Wigilię, czy to na Wielkanoc, czy to na urodziny. Ja nie pamiętam w ogóle widoku alkoholu na stole – wyznała wokalistka.

"Trajektoria lotu kieliszka"

Gdy zapytałam mamy, czy wypijemy sobie wino do kolacji, to trajektoria lotu mojego kieliszka w kierunku ust była śledzona przez moją matkę, babcię, ojca i wszystkich – zdradziła Doda.

Artystka podkreśliła też, że obecnie stroni od alkoholu. Piję alkohol tylko cztery razy w roku: na jakieś urodziny, Sylwestra itd. – podsumowała.