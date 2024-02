Vito Bambino to ważna postać na polskiej scenie muzycznej. Jest znany jako frontmen zespołu Bitamina. Popularność zyskał za sprawą utworu "Dom", który na YouTube ma 26 milionów wyświetleń. Vito Bambino ma na swoim koncie też dwa solowe albumy — "Poczekalnia" wydany w 2020 r. i "Pracownia" - w 2023 r.

Reklama

Vito Bambino ożenił się z Agatą Di Prima-Dopieralską, która jest z pochodzenia pół Niemką i pół Sycylijką. Para wychowuje razem syna — Amara, a 24 lutego 2024 r. na świecie powitali córkę, której nadali bardzo oryginalne imiona. Druga pociecha pary nazywa się Hava Luna Zelda.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Vito Bambino o matczynych mocach

Reklama

Vito Bambino po narodzinach córki opublikował na InstaStories bardzo osobiste wyznanie. Wyraził w nim swój podziw dla wszystkich matek.

— Wszystkie matki, które rodzą dzieci... niepojęte jest to dla mnie. Kto to wymyślił, żebyście musiały przechodzić przez to? Szacun [...] Jeśli ktoś ma supermoce, to te matki— powiedział Vito Bambino w nagraniu na Instagramie.

Internauci natychmiast pospieszyli z gratulacjami. Pod postem żony Vita Bambino pojawiło się ich mnóstwo. "Gratulacje! Vito, mistrzu. Masz u swojego boku najwspanialszą kobietę na świecie. Dużo zdrowia!" - napisali m.in. fani.