BAFTA 2024. Gwiazdy zabłysły na czerwonym dywanie. Zjawiskowa Emma Stone, olśniewająca Cate Blanchett [FOTO]

Gala rozdania BAFTA 2024 przyciągnęła do Londynu plejadę światowych gwiazd. Brytyjskie nagrody uważane są za świetny prognostyk tego, co wydarzy się podczas przyznania Oscarów. To już 77. ceremonia rozdania BAFTA. Sala widowiskowa Royal Festival Hall w Southbank Centre, gdzie od 2023 roku odbywa się to wydarzenie, wypełniona była najznamienitszymi osobistościami światowego kina. Sprawdźcie, jakie kreacje zaprezentowały aktorki.