Krzysztof Stanowski znów wywołał wielką burzę w mediach. Opublikował długo zapowiadany film na temat Caroline Derpienski i jej luksusowego życia w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarz spotkał się w Miami z "dollarsową królową", poznał też jej tajemniczego partnera. Potwierdził krążące od jakiegoś czasu przypuszczenia, że "latynoski miliarder Dżak" to tak naprawdę pochodzący z Sosnowca Krzysztof Porowski. Założyciel Kanału Zero przyjrzał się uważnie życiu biznesmena. Wspomniał m.in. o aferze kryminalnej z jego udziałem.

Caroline Derpienski pojawiła się nagle w polskim show-biznesie i zrobiła niemałe zamieszanie. Zaczęła opowiadać o swoim luksusowym życiu za oceanem, pełnym „dollarsów” i diamentów. Jak twierdzi, w Miami robi wielką karierę. Jej ukochany, Jack, jest przez nią natomiast nazywany „latynoskim miliarderem”.

Caroline Derpienski miała 17 lat, gdy spotkała 55 letniego biznesmena

Jak biznesmen poznał kontrowersyjną modelkę? - Elite Club Monaco, gdzie za większość sznurków pociąga pan Krzysztof, zorganizował wybory Miss Elite 2020 i tam drugą wicemiss została Caroline Derpienski - zaczął dziennikarz. Modelka wygrała wówczas tygodniowy wyjazd do Miami. - I to był ten moment, który zmienił jej życie, życie pana Krzysztofa i polskiego show-biznesu - wyjaśnił Stanowski. Modelka miała wtedy 17 lat, a biznesmen 57.

Stanowski o Derpienski: ona jest szczera

Nie wykluczam, że ona naprawdę kocha Krzysztofa, że to nie jest dla niej tylko bankomat. Próbowałem ją zagadywać, brać pod włos, lekko Krzysztofa skrytykować, np. jego sposób ubierania się, a ona zawsze go brała w obronę. Mówiła: "Oj no wiesz, ubiera się charakterystycznie, ja to lubię, jak ktoś jest taki mocny, jak ma mocny charakter i nie boi się strojów, które rzucają się w oczy". Cokolwiek powiesz na Krzysztofa, ona go obroni, bo ona chyba naprawdę go kocha. Chyba, nie wiem tego na pewno, ale chyba tak - powiedział.

Stanowski o Janoszek

Wiosną 2023 roku Krzysztof Stanowski przyjrzał się karierze Natalii Janoszek, okrzykniętej parę lat temu polską gwiazdą Bollywood. Aktorka chwaliła się w Polsce swoimi osiągnięciami. W toku dziennikarskiego śledztwa Stanowski wykazał, że Janoszek "zmyśliła swoją karierę" i "bezpodstawnie wykreowała się na międzynarodową gwiazdę kina", choć spory udział w uprawdopodobnieniu tej wielkiej mistyfikacji niewątpliwie miały także największe stacje telewizyjne w kraju.