"Razem odNowa" to nowy show stacji TVN prowadzony przez Joannę Krupę i Ewę Chodakowską. Biorą w nim udział pary, które mierzą się z kryzysem. W drugim odcinku wystąpili Monika i Patryk ze Słubic. Mieli kryzys, gdy ona odeszła do kolegi z pracy. Wrócili jednak do siebie, dali sobie drugą szansę. Zrobili to m.in. dla dobra dwójki swoich dzieci.

Uczestniczka "Razem odNowa" odpiera zarzuty o poniżanie męża

W programie Monika skarżyła się Ewie Chodakowskiej, że życie seksualne z Patrykiem jej nie satysfakcjonuje, bo mężczyzna ma problemy i nie może stanąć na wysokości zadania. W internecie zawrzało. Internauci zaczęli krytykować kobietę, że ujawnia tak intymne szczegóły. Wojgieniec opublikowała w końcu oświadczenie, w którym tłumaczyła, że "wszystko zostało obgadane" z mężem.

Zgadzam się, że niektóre kwestie nie powinny zostać poruszone, że część słów nie powinna wyjść z moich ust, ale co się stało, już się nie odstanie. Nasze problemy zostały obgadane z mężem. Nie powiedziałam nic bez konsultacji z nim. Nie zrobiłabym nic bez jego zgody w temacie męskich problemów. Wiedziałam, że to trudne - napisała kobieta.

Teraz Monika Wojgieniec ujawniła, że do jej męża pisała Caroline Derpienski. Radziła, żeby zostawił żonę, bo to "zła osoba" i go nie kocha. Kobieta opublikowała screeny wiadomości, które Patryk dostał od "dollarsowej królowej".

Derpienski do Patryka: zostaw tę okropną kobietę

Zostaw tą okropną kobietę. Ona Tobą manipuluje. Jest to zła osoba. I jak raz zdradziła, to zrobi to ponownie. I powiem ci, że wcale nie jest atrakcyjna - pisała Caroline Derpienski.

Ona powie ci wszystko, żeby tylko mieć gdzie mieszkać i żeby ktoś zajął się jej dziećmi. Po prostu ona nie ma gdzie iść, więc traktuje cię jak niańkę i bankomat. Powie ci wszystko, żebyś tylko pomógł. Zrobiła z ciebie pośmiewisko. Osoba, która kocha, nigdy nie powie o problemach ze wzwodem ukochanej osobie- tłumaczyła Patrykowi celebrytka.

Monika Wojgieniec odpowiedziała Caroline Derpienski.

Jakim prawem piszesz do mojego męża?! Wara od mojej rodziny! Program skończył się dawno temu, jesteśmy dalej razem i jesteśmy szczęśliwi!!! - stwierdziła kobieta.

Derpienski: Napisałam do tego chłopaczka ze wsi

Serwis Plejada.pl poprosił Caroline Derpienski o komentarz w tej sprawie. Odpowiedziała.

Napisałam do tego chłopaczka ze wsi, wyciągnęłam rękę. (...) Wyświetliła mi się na TikToku okropna wypowiedź jego partnerki Moniki o tym, jak ten chłopak był przez nią zdradzany i jak ona opowiada, że on nie ma wzwodu. Zrobiło mi się szkoda chłopaka, jak kobieta go zdradzała, zmanipulowała i wróciła do niego - stwierdziła Caroline Derpienski.

Szok i poniżenie przed całą Polską. Miałam dobre intencje, ale chłopak nadal jest zaślepiony tą manipulantką. Przynajmniej będzie mógł chodzić po wsi i pokazywać wiadomość ode mnie z dumą - dodała celebrytka.