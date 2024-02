Żona Janusza Józefowicza postanowiła po raz kolejny spróbować sił w eliminacjach Konkursu Piosenki Eurowizji. Plotki na ten temat krążyły już od jakiegoś czasu. Teraz Natasza Urbańska oficjalnie potwierdziła, że stara się o to, by w tym roku pojawić się na eurowizyjnej scenie. Po raz pierwszy wystartowała w preselekcjach w 2007 roku z piosenką "I like it loud". Później zgłaszała się jeszcze dwukrotnie. Niestety nie udało jej się. Piosenkarka jednak nie zamierza się poddawać. Właśnie wypuściła swoją nową piosenkę "Who We Are".

Pochwały dla piosenki Nataszy Urbańskiej

Piosenka zbiera dobre recenzje. "Warto zaznaczyć, że artystka zadeklarowała, że będzie ścigać się o udział w Eurowizji do skutku. Dlatego w swoim czwartym podejściu zaproponowała piosenkę "Who We Are", którą osoby zajmujące się analizą propozycji konkursowych wskazują na faworytkę" - napisał "Super Express".

Natasza Urbańska do góry nogami

W niedzielę Natasza Urbańska opublikowała w swoich mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie. Pokazała na nim, jak śpiewa wisząc na linie do góry nogami.

"Próbowaliście kiedyś spojrzeć na świat z tej perspektywy? Ja spróbowałam tak zaśpiewać... ale ja zawsze tak wszystko "do góry nogami"" - napisała pod postem z filmikiem.

Na reakcje zachwyconych fanów nie trzeba było długo czekać. Zachwytom nie było końca. Odezwał się także Nergal, czyli lider black metalowej grupy Behemoth. "O w mordę, dobra jesteś!" - napisał muzyk.