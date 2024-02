Prezydent Andrzej Duda jest aktywny w mediach społecznościowych. Niedawno opublikował na Instagramie post, w którym pochwalił się prezentem walentynkowym dla żony, Agaty Korhauser-Dudy. W sobotę prezydent upublicznił dwa posty. W pierwszym, z okazji Światowego Dnia Kota pokazał domowego pupila. W drugim poście zamieścił zdjęcia z siłowni.

Nie od dziś wiadomo, że Andrzej Duda uwielbia aktywność fizyczną. Jakiś czas temu opublikował w sieci zdjęcie z wycieczki do lasu. To jednak nie wszystko. Andrzej Duda za cel postawił sobie poprawienie tężyzny fizycznej rodaków. Publikacja zdjęć, na których wytrwale trenuje na siłowni była dla niego okazją, by wpłynąć na zmianę prawdopodobnie nie zawsze zdrowego stylu życia obserwatorów jego profilu na Instagramie.

Prezydent wskazał, jak wiele zalet daje aktywność fizyczna. Wspomniał o zachowaniu zdrowia oraz o tym, że regularne uprawianie sportu daje też poprawę wyglądu zewnętrznego.

Prezydent motywująco o formie fizycznej i wyglądzie

Na opublikowanych fotografiach możemy podziwiać prezydenta Dudę wykonującego przysiady z obciążeniem, trenującego z hantlami oraz biegającego na bieżni. Na zdjęciach prezydent nie poprzestał. Dodał motywujący wpis.

"Sobota. Nawet jeśli pada deszcz, w weekend warto szukać okazji do aktywności fizycznej. Jeśli nie bieganie, rolki, czy rower, to każda inna forma ruchu, która oderwie nas od talerza i ekranu jest dobra. Spróbujcie, zachęcam! Początki są często niełatwe ale zawsze jest ten pierwszy raz!" - czytamy.