Natasza Urbańska w rozmowie z dziennik.pl wyznaje, że nie potrafi powiedzieć, do kogo bardziej podobna jest jej córka.

- Myślę, że Kalinka powyciągała z całej naszej rodziny po trosze. Trudno nawet powiedzieć, ja w niej widzę zupełnie inne cechy, niż ma Janusz, czy moja mama. Piękne jest to, jaka to jest mieszanka Józefowiczów i Urbańskich. Nie przyrównuję jej do nas, bo jest wyjątkową i rezolutną dziewczyną, która mocno stąpa po ziemi - mówi.

Natasza Urbańska o córce: Zaskakuje mnie cały czas, taka jest cicha woda

Znana z teatru Studio Buffo aktorka i piosenkarka, mówi, że Kalina jest jak większość nastolatek w jej wieku bardzo niezależna. Dodaje, że stara się, by wciąż mieć z córką dobry kontakt.

- Jest już 15-letnia, niezależna, bo nastolatki się takie szybko robią, kochana, czasem taka moja dzidzia. Pracuję nad tym żeby ten kontakt był. Zaskakuje mnie cały czas, taka jest cicha woda. Często mówię jej: Kalina musisz to i to zrobić, a ona mi odpowiada: "Mamo, już to zrobiłam". Wydaje mi się czasem, że ona lepiej sobie radzi z planowaniem, niż ja. To są takie momenty "wow" - opowiada Natasza.

- Można na niej polegać - dodaje.

Natasza Urbańska o Kalinie: Chciałam żeby miała świadomość, w jaki świat wchodzi

Czy Natasza Urbańska kiedykolwiek odradzała córce wybór artystycznej drogi? - Oczywiście, że rozmawiałyśmy o tym ale nie tak, że odradzałam, czy narzucałam. Chciałam żeby miała świadomość, w jaki świat wchodzi ucząc się śpiewu, tańca, pracując w teatrze. To jest jej pasja, tego nie można zabronić nikomu. Zobaczymy, jak jej droga się potoczy. Na razie jest szkoła. Poszła do liceum filmowego a potem zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Rozmawiamy o tych złych i dobrych stronach show-biznesu - mówi w rozmowie z dziennik.pl.

Dodaje, że ona sama otrzymała od rodziców ogromne wsparcie. - To jest piękne jeśli rodzice cię wspierają, są z tobą. Ja mogłam ryzykować, bo miałam takie wsparcie, bo moja kariera była jedną wielką niewiadomą. Podjęłam to ryzyko i zawsze czułam, że mam to wsparcie. I ja będę dla Kaliny ty wsparciem - mówi Natasza Urbańska.