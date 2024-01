Danuta Holecka stała się gwiazdą TV Republika. Do zespołu pracowników telewizji Tomasza Sakiewicza przyszli już m.in. reporter "Wiadomości" Adrian Borecki oraz dobrze znani z TVP Info - Michał Rachoń i Miłosz Kłeczek. Teraz w serwisie prowadzonym przez Holecką, czyli "Dzisiaj", materiały przygotowuje również reporter dobrze znany z "Wiadomości"... Konrad Warzocha.

Konrad Warzocha podważa sens WOŚP

Widzowie głównego serwisu informacyjnego TV Republika "Dzisiaj" zobaczyli 28 stycznia materiał Konrada Warzochy na temat WOŚP. Choć reporter przyznał, że dzięki akcji Jerzego Owsiaka udaje się zebrać miliony złotych na cele dobroczynne, później zaczął się festiwal krytyki. Pojawiły się zarzuty związane z organizacją corocznych finałów, które generują wielkie koszty.

Zasadne pytanie - jaki procent zebranych środków przeznacza się na realizację celów zbiórki, a jaki na organizację, i czy w takim razie ma to sens? Przecież są inne zbiórki z minimalnymi kosztami, a trwającymi przez 365 dni w roku - mówił Konrad Warzocha na antenie TV Republika.

TV Republika: Ani złotówki na WOŚP

Jacek Sobala zapowiadając materiał Konrada Warzochy powiedział: Dziś mamy najważniejsze państwowe święto uśmiechniętej Polski, bo to dzisiaj jest ta niedziela, kiedy swoją zbiórkę prowadzi WOŚP Jurka Owsiaka. Coraz więcej ludzi deklaruje, że nie przekaże ani jednej złotówki na tę akcję i to nie dlatego, że to rodzice Owsiaka pracowali w resorcie, a brat był w ZOMO.

- Mówią, że to kwestia innych zasad - stwierdził, po tych słowach widzowie programu "Dzisiaj" zobaczyli reportaż Konrada Warzochy.

W 2024 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już 32 raz. Tym razem relacja z akcji Jerzego Owsiaka pojawiła się nie tylko w TVN, ale ponownie w TVP. Miasteczko i główne studio zostały umieszczone na błoniach PGE Narodowego. Hasło przewodnie akcji to "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych.