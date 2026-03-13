Program jak zwykle prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a za stołem jurorskim zasiedli Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Wystartowało 12 par. Z show pożegnała się jako pierwsza Małgorzata Potocka, która tańczyła z Mieszkiem Masłowskim. Teraz w "Tańcu z gwiazdami" zostało 11 par.

Kto walczy o nagrodę w "Tańcu z gwiazdami"?

Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para nr 1)

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para nr 2)

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta (para nr 3)

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba (para nr 5)

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina (para nr 6)

Kamil Nożyński i Izabela Skierska (para nr 7)

Izabella Miko i Albert Kosiński (para nr 8)

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para nr 9)

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para nr 10)

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino (para nr 11)

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para nr 12)

Przerwa w nadawaniu "Tańca z gwiazdami"

Z ramówki Polsatu wynika, że 5 kwietnia, czyli w Wielką Niedzielę, nie zobaczymy 6. odcinka "Tańca z gwiazdami". Program nadawany jest na żywo, czyli w tym uroczystym dniu uczestnicy i wszyscy, którzy pracują przy programie, nie mogliby świętować. Zrobiono więc, jak co roku wiosną, wielkanocną przerwę. Już w następną kwietniową niedzielę "Taniec z gwiazdami" wróci na antenę Polsatu.