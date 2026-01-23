Radosną informacją podzieliła się zarówno produkcja programu "Rolnik szuka żony" jak też świeżo upieczeni rodzice. Chodzi o Klaudię i Valentina.

"Rolnik szuka żony". Radosna nowina w show TVP

Para poznała się na planie 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Gdy randkowe show TVP dobiegło końca kontynuowali swoją znajomość. W sierpniu 2025 roku postanowili wziąć ślub. Kilka dni później oznajmili w sieci, że spodziewają się pierwszego dziecka.

Reklama

Klaudia i Valentin z "Rolnik szuka żony" pokazali dziecko

Maleństwo właśnie pojawiło się na świecie. Informacją tą szczęśliwi rodzice podzielili się w sieci. Witaj na świecie, maluszku - napisała Klaudia na swoim Instagramie. Do wpisu dołączyła zdjęcie dziecka.

"Rolnik szuka żony". "Rodzina nam się powiększyła"

Z gratulacjami i informacją o tym, że kolejna para doczekała się potomstwa, pospieszyła również produkcja programu "Rolnik szuka żony". Rolnikowa rodzina nam się powiększyła! Witaj na świecie, maluszku! Klaudio! Valentynie! Gratulacje! - napisano na profilu programu.