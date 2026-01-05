34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia. Podczas ostatniej edycji tej akcji charytatywnej zebrano 289 068 047,77 zł. Od lat WOŚP wspierają znane osoby takie jak Iga Świątek, Robert Lewandowski, Maciej Musiał a nawet prezydent Andrzej Duda z małżonką.

Afera wokół WOŚP. Anna Popek nie wspiera akcji

Nie brakuje też tych, którzy krytykują działania Jurka Owsiaka i jego fundacji. Co jakiś czas pojawiają się w sieci hejtujące WOŚP wpisy. Teraz burzę wywołał post a właściwie grafika, którą zamieściła w sieci Anna Popek. Na profilu prezenterki TV Republika pojawiło się jej zdjęcie i jedno krótkie zdanie: "Nie wspieram Owsiaka". Wpis został szybko usunięty, ale internauci zdążyli zrobić zdjęcie grafiki.

Katarzyna Kolenda-Zaleska ostro o wpisie Popek

Do wpisu Anny Popek odniosła się Katarzyna Kolenda-Zaleska. I nie ma się czym chwalić. Nie wspieram chorych dzieciaków - tak powinien brzmieć ten wpis - czytamy we wpisie, który dziennikarka TVN zamieściła na platformie X.

Internauci zwrócili uwagę, że Anna Popek w przeszłości angażowała się w finały WOŚP. Świadczą o tym, chociażby archiwalne zdjęcia, na których pozuje z Jurkiem Owsiakiem.