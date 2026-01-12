W niedzielny wieczór w Los Angeles odbyła się 83. ceremonia rozdania Złotych Globów. Na czerwonym dywanie olśniewające kreacje zaprezentowały największe hollywoodzkie gwiazdy. Kto wyglądał najlepiej? 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów stała się triumfem reżysera Paula Thomasa Andersona i jego filmu „Jedna bitwa po drugiej”, nagrodzonego za najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz i jako najlepszy musical lub komedia.