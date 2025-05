Natalia Niemen, wokalistka, multiartystka, kompozytorka, malarka, autorka tekstów, poetka, artystyczna dusza, mama trójki dzieci. Koncertuje, nagrywa i... zmaga się z hejtem. Teraz odważnie i bez ogródek mówi o tym. co ją boli.

Natalia Niemen o zdrowiu psychicznym

Natalia Niemen niedawno wypuściła mocny utwór zatytułowany "Przełknij to". W tej piosence opowiada o przemocy. 49-letnia piosenkarka, o której część internautów pisała, że buduje karierę na dorobku swojego ojca, Czesława Niemena, postanowiła podzielić się z fanami doświadczeniami związanymi ze zdrowiem psychicznym. W obszernym wpisie zamieszczonym na Facebooku artystka wyznała, że "dwa lata temu chciała ze sobą skończyć". "Podniosłam się dzięki przyjaciołom i dziwnym zbiegom okoliczności" - napisała.

Natalia Niemen o wierze i Kościele

Przy okazji promocji utworu w "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o trudnych doświadczeniach z Kościołem. Najpierw jako dziecko, od 9. do 14. roku życia, była gorliwą katoliczką, później już jako 21-latka, po okresie buntu, została protestantką.

Doświadczyłam przemocy religijnej. To jest głównie przemoc psychiczna. Chcę to uściślić, chodzi mi o persony przywódcze. Szare owce to są często szczerzy, szukający sacrum ludzie. W przywództwach tych instytucji jest bardziej wiele osób, które mają zaburzenia narcystyczne i lubią władać poprzez kontrolę - opowiedziała Natalia Niemen.

"Nie chcę być pod butem"

W pewnym momencie zaczęły mi się otwierać oczy i powiedziałam, że nie chcę być pod nikogo butem. Od wiary nie odeszłam, bo w Boga wierzę i Boga mam bliżej niż kiedykolwiek, ale z instytucją mam problem, nawet z instytucją kościoła protestanckiego - powiedziała Natalia Niemen.

Jesteś w trudnej w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys? Możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: