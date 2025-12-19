Agnieszka Kaczorowska układa sobie życie u boku Marcina Rogacewicza. O tym, że są razem wyznali publicznie podczas jednego z odcinków "Tańca z Gwiazdami", w którym obydwoje brali udział i razem walczyli o Kryształową Kulę.

Agnieszka Kaczorowska kocha być mamą

Aktorka i tancerka chętnie udziela wywiadów, w których nie stroni od poruszania tematów dotyczących jej prywatnego życia. W najnowszej rozmowie w podcaście "Call me mommy" opowiedziała o swoim podejściu do macierzyństwa. Kiedy została zapytana o to, czy jest gotowa po raz trzeci zostać mamą, bez wahania odpowiedziała, że tak.

Tak. Kocham być mamą. Niczego nie planuję i niczego nie oczekuję. Właśnie to jest ta wielka zmiana, która dała mi wolność w życiu. Zadziała się ona we mnie przez ostatnie, w zasadzie myślę, że już ze dwa lata, ale ten ostatni rok był takim budowaniem siebie na nowo, takim odradzaniem siebie. To jest taka wolność w decydowaniu, co tu i teraz - wyznała.

Agnieszka Kaczorowska o logistyce bycia mamą

Powiedziała, że mając dzieci musi planować m.in. to, gdzie pojedzie na ferie, co zrobi z dziećmi w ferie lub gdzie je wyśle. Tak samo wakacje, różne rzeczy. Musisz sobie ten kalendarz pięknie organizować, ale jednocześnie ja nie wybiegam w przyszłość. Mam swoje marzenia, mam swoje plany, ale ja decyduję o tym, co jest tu i teraz, bo tak naprawdę nie wiesz, jaka będzie rzeczywistość, gdzie będziesz żyć, z kim będziesz żyć. Chcesz, żeby to było tak i tak, ale nie planuj. Odklej się od planowania. Odpuść planowanie. To jest w ogóle taka absolutnie cudowna rzecz, że ja nie myślę o tym - tłumaczyła.

Agnieszka Kaczorowska chce trzeci raz zostać mamą?

Agnieszka Kaczorowska nie ominęła pytania o dziecko. Wyznała, że mogłaby znowu zajść w ciążę. Pytasz mnie, czy mogłabym [mieć kolejne dziecko — przyp. red.]? Mogłabym, bo kocham być mamą. Czy planuję, nie planuję i nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy chcę. Na ten moment jestem w takim momencie życia, że jestem skoncentrowana na moich dziewczynkach plus swojej pracy zawodowej. Co będzie w przyszłości? Nie wiem - powiedziała Kaczorowska.