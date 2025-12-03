Tomasz Karolak i Viola Kołakowska zaczęli się spotykać w 2006 roku, po tym jak poznali się na planie serialu "Kryminalni". Tomasz Karolak i Violetta Kołakowska tworzyli bardzo burzliwy i medialny związek przez lata. Schodzili się i rozstawali. Para doczekała się dwójki dzieci, Leona i Leny.

"Rozstaliśmy się raz na zawsze"

"Rozstaliśmy się raz na zawsze" - stwierdził Tomasz Karolak w wywiadzie u "Żurnalisty". Teraz z kolei nazwał związek z Kołakowska "układem". Zarzucił jej brak wsparcia i próbę wykorzystania jego sukcesów i znajomości.

Karolak oczekiwał "podziwu i szacunku"

Aktor twierdzi, że Kołakowska nie doceniała jego pracy, co mocno go rozczarowywało, bo oczekiwał "podziwu w oczach i szacunku", ale też zwykłego docenienia osoby, z którą jest się w związku. "Moje życie miłosne leży w gruzach. Każda moja kolejna relacja to nauka dla mnie" - przyznał Karolak. "a terapii dowiedziałem się, że nie jestem w związku, tylko że jestem w jakimś układzie. Ja mówię: tak? To ja nic o tym układzie nie wiem" - opowiadał aktor.

"Każdy miał swoje życie"

"Nie wiem, jak to nazwać, bo przez pierwsze parę lat, mimo że mieliśmy dzieci, to nie byliśmy i nie mieszkaliśmy razem, każdy miał swoje życie" - wyznał. Aktor dodał, że mimo tej sytuacji, jego zachowanie było postrzegane przez "drugą stronę" jako zdrada. Jednocześnie zasugerował, że Violetta Kołakowska prowadziła bardziej "towarzyski" styl życia, co, jak zauważył, nie budziło takich kontrowersji.

Tomasz Karolak o naciskach

Gwiazdor oskarżył również dawną ukochaną o to, że miała próbować wykorzystywać jego popularność i fakt, że jest wziętym aktorem, a ona nie. "Mówiła: Ty pracujesz, a ja nie mam pracy, zrób coś. (...) Ja mam iść do producenta i powiedzieć, żeby dał jej rolę? Przecież wyjdę na idiotę skończonego" - powiedział Tomasz Karolak u Żurnalisty.

Tomasz Karolak jest singlem

"Jako singiel czuję się rewelacyjnie" - stwierdził. "Też nie jestem ideałem, często mi nerwy puszczały, nie zawsze byłem w porządku. Ale ja się potrafię do tego przyznać" - powiedział Tomasz Karolak.