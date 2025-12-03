W 2021 r. po prawie 20 latach od emisji reality-show "Jestem jaki jestem" Michał Wiśniewski po raz pierwszy opowiedział o zarobionych tam pieniądzach oraz o tym, co doprowadziło go do bankructwa. Lider Ich Troje nie ukrywał, że dał się śledzić kamerom wyłącznie dla pieniędzy, dzięki czemu tylko do 2005 r. zarobił 40 mln zł. Niestety, stracił tę fortunę.

Michał Wiśniewski o pokerze

Do tej pory w mediach krążyła plotka, że Michał Wiśniewski zbankrutował przez uzależnienie od hazardu. Gwiazdor jednak temu zaprzeczył i dopiero teraz zdradził, co tak naprawdę było prawdziwym powodem jego zapaści finansowej. "Większość pieniędzy straciłem przez fałszywych przyjaciół, ja ich nie przegrałem. Nie jestem profesjonalnym pokerzystą. Nie wrzuciłem nigdy w pokera pięciu złotych. Poker to pasja, ale bardzo często mówiło się, że ja przegrałem te pieniądze, ale nie, proszę państwa, gdybym przegrał, to bym zrobił z tego zdjęcia i relację. A tego nie ma" - zapewniał Michał Wiśniewski w audycji "Dawno temu w telewizji".

Reklama

Reklama

Tak Michał Wiśniewski stracił miliony

Michał Wiśniewski w programie "Pacześ Show" opowiedział m.in., w jaki sposób stracił kilkadziesiąt milionów złotych. "Patrzę rok 2001 tam dochód z tego roku był 15 mln, nie? A tam (…) niezapłacony rachunek 300 zł, wezwanie do zapłaty, nakaz komorniczy. Ja w ogóle nie byłem świadomy takich rzeczy" - powiedział Michał Wiśniewski w rozmowie z Rafałem Paczesiem.

Perypetie z domem Michała Wiśniewskiego

Gdy się otrząsnął, postanowił spróbować stanąć na nogi. Od kilku lat media informują, że Wiśniewski buduje nowy dom. W wywiadzie odniósł się do tych doniesień, wyjaśniając, dlaczego zdecydował się na taki krok, skoro od 20 lat mieszkał w swoim dotychczasowym domu. Przyznał przy tym, że poprzednia nieruchomość już do niego nie należy. "To jest dom, który komornik zabrał. Także ja go wynajmuję teraz (…) od komornika" - wyznał.